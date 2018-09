Governo, Conte: Torno a Roma con convinzione rafforzata, lavorare per bene comune-2-

di mbb

Roma, 23 set. (LaPresse) - "Con tutti i ministri del governo renderemo visibile questa nostra intenzione attraverso atti concreti, che saranno contenuti nella manovra economica e negli altri passaggi significativi del nostro lavoro. Tra questi mi riferisco evidentemente anche al ‘decreto emergenze' sul quale stiamo lavorando con altrettanta attenzione. In questo momento è al vaglio del Mef in attesa degli ultimi rilievi, prima di essere sottoposto al Quirinale per poi essere pubblicato nel più breve tempo possibile in Gazzetta Ufficiale", si legge ancora.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata