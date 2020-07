Gorizia, morto 12enne precipitato in un pozzo a Villa Coronini

di lrs

Milano, 22 lug. (LaPresse) - "Drammatico intervento dei vigili del fuoco a Gorizia: recuperato da squadre speleo il corpo privo di vita di un bambino di 12 anni precipitato in un pozzo durante una visita a Villa Coronini". Lo si legge sull'account Twitter dei vigili del fuoco. Il tragico è incidente è avvenuto per cause ancora da accertare.

