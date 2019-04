Truffati dalle banche, Brexit, paura in Libia, L'Aquila e ponte Morandi,. Gli eventi da non perdere di venerdì 5 aprile

Truffati dalle banche - Questa mattina, a Vicenza (10,30) manifestano i cittadini truffati dalle banche. Sono gli azionisti e gli obbligazionisti di alcuni istituti (Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Popolare di Vicenza, Veneto Banca) andati falliti negli anni scorsi. Gente che aveva investito risparmi e si è trovata con un pugno di mosche. Ieri, il governo ha dovuto rinviare ancora i decreti attuativi per rimborsarli: a bilancio c'è un miliardo e mezzo per restituire il 30% agli azionisti e il 95% agli obbligazionisti fino a 100mila euro. Salvini e Di Maio avrebbero voluto procedere saldando subito tutti gli investitori "truffati", ma Tria ha frenato la Ue potrebbe opporsi se non viene fatta un'istruttoria per ogni caso che dimostri che la truffa c'è stata. E c'è anche il rischio che la Corte dei Conti intenti un'azione per danno erariale nei confronti dei funzionari che firmassero i rimborsi. Da oggi il governo cercherà unavia d'uscita. Lunedì Conte incontra i truffati. Rapporti ai minimi tra i vicepremier e Tria.

The House of Parliament: ieri ci pioveva dentro

Brexit - Continua oggi a Londra il dialogo tra la premier Theresa May e il capo dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn. Dopo il primo faccia a faccia ("positivo ma non risolutivo" per entrambi) ieri sono andati avanti i rispettivi team e oggi i colloqui dovrebbero proseguire. Ci sono quattro giorni per portare a casa un accordo e andare a Bruxelles il 10 aprile (si riuniscono i leader dell'Unione) con la certezza di un voto favorevole alla Camera. A quel punto la Ue potrebbe concedere una proroga fino al 22 magio per permette un'uscita ordinata. Una proroga più lunga porterebbe probabilmente a un secondo referendum e alla fine della Brexit. Theresa May deve anche fronteggiare la fronda interna ai tories una parte dei quali preferirebbero il "no deal" al dialogo col "comunista Corbyn". Ieri, a un certo punto, a Westminster si sono rotte le tubature e si è messo a piovere nella Camera dei Comuni. Molti ci hanno visto la conferma che questa della Brexit è una vicenda sfortunata.

Una strada del centro storico dell'Aquila fotografata la settimana scorsa

L'Aquila dieci anni dopo - Fiaccolata, questa sera (22,30) per le vie dell'Aquila. Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte. Come ogni anno, per la decima volta, si ricorda così il terremoto che alle 3 e 32 della notte del 6 aprile 2009, rase al suolo la città causando 309 morti, 1.600 feriti, 80 mila senza tetto e 10 miliardi di danni. Dopo dieci anni 6.300 persone abitano ancora nelle casette prefabbricate e il centro storico del capoluogo abruzzese è un inferno di macerie. Ma la ricostruzione privata è andata avanti ed è arrivata al 70%. Quella pubblica va più a rilento. Il sindaco Pierluigi Biondi dice: "Quest'anno vogliamo anche mostrare la bellezza che abbiamo recuperato". L'Aquila sta rinascendo, ma, a volte, il mondo intorno non la segue. Un esempio? La Ue ha considerato "aiuti di Stato" le tasse non pagate dalle aziende nel 2009. Confindustria ha calcolato che se le aziende fossero costrette a pagarle, la cosa potrebbe costare mille posti di lavoro".

Giuseppe Conte e Fayez Al Serraj durante la visita del premier italiano a Tripoli lo scorso dicembre

Libia - Continua in Libia l'avanzata delle truppe del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte di Bengasi che si oppone al governo di Tripoli e al capo del governo riconosciuto, Le sue truppe sono arrivate nella notte a 27 km da Tripoli. Questa mattina, dunque, sarà braccio di ferro (e, si spera, non scontro armato) tra l'esercito ufficiale libico e le truppe di Haftar che si sono mosse, nei giorni scorsi affermando di voler affrontare e sconfiggere alcuni gruppi terroristici che si muovono nella parte meridionale del Paese. Francia, Italia, Stati Uniti e Emirati arabi hanno chiesto formalmente a tutti gli attori di questa vicenda di fermarsi immediatamente e "abbassare la tensione". Molti sostengono che Haftar abbia deciso di muoversi militarmente cogliendo l'occasione della presenza a Tripoli (ieri) del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Sullo sfondo di questo conflitto che tutti sperano non esploda, ci sono anche le divergenze tra Italia e Francia. Haftar avrebbe avuto l'appoggio dei servizi francesi e Roma dialoga da sempre con Serraj.

Il taglio e la "discesa" di una campata della parte di Ponente del Ponte Morandi a Genova



Ponte Morandi - Sempre più complicato il percorso di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi a Genova crollato il 14 agosto scorso causando 43 vittime..Oggi, arrivate tutte le carte e autorizzazioni, ci sarà la firma del piano di ricostruzione. Il commissario alla ricostruzione (e sindaco di Genova) Marco Bucci si è impegnato ad avere il nuovo ponte per l'aprile del 2020. Non sarà facile perché la demolizione delle pile di Ponente subirà un forte ritardo. E' stata infatti abbandonata l'idea di farle crollare con cariche esplosive controllate: nel manufatto, infatti, ci sono tracce di amianto e si teme che le esplosioni possano diffonderlo nell'aria. Si procederà dunque continuano a tagliare a far scendere le campate e smontando poi le pile usando enormi gru olandesi. Anche a Levante, la procedura sarà complessa: prima si dovrà consolidare il moncone del ponte poi andranno buttati giù i quattro palazzi sottostanti, infine toccherà al ponte. Intanto, a Ponente si comincerà la ricostruzione.

