Brexit, castrazione chimica, congresso famiglia, cani e gatti. Gli eventi da non perdere di venerdì 29 marzo

Brexit - "Mister Order" ha detto ok. Lo speaker della Camera dei Comuni britannica, John Bercow, ha dato il via libera al terzo voto del Parlamento sull'accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May. "La mozione è nuova, sostanzialmente diversa", ha detto Bercow dando il suo benestare. A Westminster, dunque, si vota oggi. Il governo ha deciso di sottoporre al voto dell'aula solo una parte dell'accordo, cioè il Trattato di uscita, e non la dichiarazione politica sui futuri rapporti fra Londra e l'Ue. I laburisti contestano questa scelta: "Lasceremo la Ue senza avere la minima idea di dove andare" ha detto il portavoce Keir Starmer. Theresa May si gioca tutto senza avere la minima certezza di come andrà a finire. Se il suo accordo (già bocciato dalla stessa Camera il 15 gennaio e il 12 marzo) verrà approvato, avrà tempo fino al 22 maggio per organizzare l'uscita. Altrimenti Londra avrà tempo solo fino al 12 aprile per trovare un'altra strada. Otto possibili soluzioni alternative sono già state bocciate l'altra sera. Qualcuno, lunedì, dovrà inventarsene un'altra.

Giulia Bongiorno e Matteo Salvini (la Lega vuole la castrazione chimica)

Castrazione chimica - E' cominciato ieri e continuerà sicuramente oggi e nei prossimi giorni. E' lo scontro tra Lega e M5S sulla castrazione chimica. Come è successo altre volte, la Lega ha buttato sul tavolo una piccola bomba sotto forma di un emendamento al disegno di legge sul "codice rosso". Si tratta di quel ddl che stabilisce una corsia preferenziale e indagini più rapide nei casi di violenza e minacce contro le donne, sul quale tutti sono d'accordo. Ma la Lega ha provato a introdurre una norma che introduce la castrazione chimica per chi si è macchiato di violenza sessuale, anche se solo su consenso del reo e con seguente sospensione della pena. Il M5S si è opposto con decisione. Alla questione si è intrecciata la norma sul "porn revenge" respinta alla Camera dalla maggioranza perché proposta dall'opposizione. Adesso, Di Maio, quasi per fare dispetto alla Lega, fa sapere dagli Usa che i suoi l'approveranno. Sulla castrazione chimica, il premier Giuseppe Conte ha avocato a sé un tentativo di mediazione. Probabile che si schieri con M5S. Cosa dirà Salvini?

Il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, promotore del Congresso di Verona

Congresso mondiale della famiglia - Si apre oggi a Verona il XIII Congresso mondiale della famiglia. Il titolo è "Il Vento del Cambiamento: L’Europa e il Movimento Globale Pro-Family". Vi prendono parte, tra gli altri, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e diversi altri esponenti della destra cattolica e integralista italiana e mondiale. Da Lilli Gruber, Giorgia Meloni ha negato che il convegno punti a limitare il ruolo della donna nella famiglia e nella società, ma diversi dei temi affrontati sembrano andare nella direzione del rilancio della famiglia tradizionale in cui la donna torna ad assumere una posizione decisamente arretrata, di chiusura nel focolare domestico e di riduzione nel solo ruolo di madre e educatrice. Senza contare le prese di posizione contro l'omosessualità (considerata una malattia), le famiglie arcobaleno, le unioni gay e le adozioni omogenitoriali. Insomma, un vento di cambiamento che sembra soffiare verso il passato.

Cani e gatti - "Insieme è meglio". Insieme agli animali domestici, può migliorare la vita degli anziani. E' il punto di partenza del convegno che si svolge oggi a Roma (Auditorium Lungotevere Ripa 1) organizzato da Federanziani. Avere un animale vicino nella terza età può essere importante per tenere lontana la solitudine della vecchiaia. Federanziani ha censito oltre mille strutture (canili, oasi, gattili, centri di vario genere che ospitano cani e gatti) dove è facile per l'anziano trovare un compagno a quattro zampe. E il vantaggio ci sarebbe anche per il pubblico: più animali trovano casa e più diminuisce (anche di qualche miliardo) la spesa oggi sopportata da comuni e altri enti. Un "censimento" del 2017 ha contato oltre 60 milioni di animali domestici nel nostro Paese: 30 milioni di pesci, 13 milioni di uccellini, 7 milioni di cani e 7,5 di gatti. Più circa 1,8 di criceti, scoiattoli, conigli e simili e 1,3 di tartarughe e rettili.

Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A

Serie A - Riprende la Serie A (Chievo-Cagliari, oggi alle 20,30) dopo la pausa della Nazionale. Gli uomini di Mancini tornano alle rispettive squadre e, da tutta Europa, rientrano i reduci delle partite di qualificazioni per Euro2020 di tante nazionali. Tornano (quasi tutti) per la 29esima giornata. Non ci sarà Cristiano Ronaldo: la sua Juve affronta l'Empoli dopo la sconfitta col Genoa e con 15 punti di vantaggio sul Napoli a 10 giornate dalla fine. Cr7 si è fatto male con la Serbia (stiramento al flessore della coscia destra) e dovrà saltare anche la partita col Milan per tentare di essere in campo nei quarti di Champions contro l'Ajax. La 29esima ha almeno tre partite clou: Samp-Milan (sabato alle 20,30), Roma-Napoli (domenica alle 15) e Inter-Lazio (domenica alle 20,30). In questi scontri ci si gioca un bel po' d'Europa. Il Napoli è quasi sicuro della Champions, Inter, Milan, Roma e Lazio (una partita da recuperare) si giocano gli altri due posti. Le due che resteranno fuori dalla Champions si giocheranno i tre posti in Europa League a cui possono aspirare anche Atalante, Torino e Samp. Le altre partite: Udinese-Genoa, Parma-Atalanta, Fiorentina-Torino, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo.

