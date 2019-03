Ecotassa e ecobonus, Pil, Tav, Trump-Kim e serie A, gli eventi da non perdere di venerdì 1 marzo

Ecotassa e ecobonus - Entrano in vigore da oggi fino alla fine del 2021 l'Ecotassa e l'Ecobonus. Mancano ancora alcuni strumenti attuativi sulla loro applicazione, ma questo è quello che sappiamo. Entrambe si applicano all'acquisto di nuove automobili in base alle emissioni. L'ecotassa (1.100 euro) scatta quando il livello di emissioni di CO2 supera la soglia dei 160 g/km; oltre i 175 g/km sale a 1.600 euro, a 2.000 euro oltre i 200 g/km, per arrivare al massimo di 2.500 euro per emissioni superiori ai 250 g/km. Anche l'Ecobonus (per auto, moto, motorini, pulmini e camper) parte da 1.500 euro per chi acquista un'auto nuova con emissioni tra 21 e 70g/km senza rottamazione. Sale a 2.500 per lo stesso livello con rottamazione. A 4.000 per emissioni da 0 a 20 g/km senza rottamazione e a 6.000 euro con rottamazione. L'auto acquistata, però, deve costare meno di 54.900 euro.

Deficit-Pil - Oggi l'Istat fornisce il dato definitivo del rapporto deficit-Pil per il 2018. Martedì prossimo arriverà il dato definitivo del Pil del quarto trimestre 2018: verrà confermato il -0,2% o vedremo un dato addirittura peggiore? Non dimentichiamo che il bilancio italiano si basa di una previsione di crescita dell'1% nel 2019 e che, ieri, Moody' ha sentenziato che la nostra crescita è "anemica" e potrebbe arrivare al massimo a uno 0,4% nell'anno iniziato. Per la Ue, il dato potrebbe essere addirittura inferiore: 0,2%. Questi dati, se non cambieranno, portano a un'unica conclusione: la Ue ci chiederà una manovra correttiva. E la cosa non piacerà al governo che ha già il problema dell'aumento dell'Iva da neutralizzare e deve trovare una ventina di miliardi. Qualcuno può davvero pensare di andare avanti così fino alle elezioni "perché poi, intanto, cambierà tutto"?

Tav - A Versailles gli industriali italiani e francesi s'incontrano e confermano che, per loro, la Tav è una necessità: "Non vogliamo interferire - dicono i francesi - ma la Tav riguarda anche la Francia e, secondo noi, è necessaria. A Roma, ieri sera, il Consiglio dei ministri ha praticamente accantonato la pratica Tav. Le differenze tra Lega e M5S sembrano, allo stato, insanabili. Nello stesso ministero, Toninelli e il suo sottosegretario Siri, sono agli antipodi. Conte si è fatto fare un supplemento di analisi dal prof Ponti (quello dell'analisi costi-benefici) e spera così di chiarirsi le idee e di convincere anche gli altri a un accordo. Ma su quale posizione? Tav sì o Tav no? E se la strada fosse rinviare sine die cercando di rimetterci il meno possibile sul piano economico e tirare a campare su quello politico?

Trump-Kim - Il vertice di Hanoi tra Usa e Corea del Nord è finito male. Donald Trump e Kim Jong-un hanno rotto sulle sanzioni. La Corea del Nord era disposta a una pesante denuclearizzazione ma voleva in cambio una riduzione delle sanzioni economiche che, per Pyongyang (e per i coreani) sono pesantissime. La rottura è stata una doccia fredda. Si pensava che a entrambi convenisse troppo portare a casa qualcosa. Trump torna e si trova di fronte a una situazione interna delicatissima con le accuse terribili ("razzista, imbroglione e farabutto") lanciate dal suo avvocato Michael Cohen. Secondo il New York Times i democratici, a questo punto, sarebbero vicini all'impeachment ma, forse, preferirebbero non doverlo fare. I repubblicani, nel caso, dovrebbero difendere Trump ma non sono certi di volerlo fare.

Serie A - Ancora una giornata "spezzatino" (la 26esima) del campionato di serie A. Si gioca su tre giorni in otto orari diversi. Il clou è domenica sera (20,30) con Napoli-Juventus. Anche se i bianconeri, con 13 punti di vantaggio potrebbero anche permettersi una sconfitta. Questa sera, 20,30 a Cagliari, si gioca Cagliari-Inter. Partita delicata perché Spalletti ha scaricato Icardi e perché l'Inter è ancora furibonda per il rigore del 3-3 a Firenze. Ecco le probabili formazioni: Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Bradaric, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran. Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti. Arbitra Luca Banti.

