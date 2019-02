Trump rivuole il muro, le regioni e l'autonomia, la tagedia di Desiree e la serie A si allarga. Gli eventi da non perdere di venerdì 15 febbraio

Muro col Messico, Trump ci riprova - Sembrava tutto a posto e oggi il Senato Usa ha approvato (83 a 16) il bilancio che contiene l'accordo tra democratici e repubblicani che permetterà alla pubblica amministrazione americana di andare avanti fino alla fine dell'anno. L'accordo prevede 1,375 miliardi di dollari per costruire 55 miglia di cancellate lungo il confine con il Messico. Molto meno dei 5,7 miliardi con i quali Trump voleva costruire 200 miglia di muraglia in cemento armato: il famoso "wall". La portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders ha detto che Trump firmerà il bilancio ma "compirà altri atti per fermare la crisi umanitaria e di sicurezza al confine". Cosa questo significhi l'ha spiegato il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell. In sostanza, una volta approvato il bilancio, Trump potrebbe dichiarare lo stato d'emergenza al confine e farsi dare i soldi per costruire il muro anche contro la volontà del Congresso. Ma, così facendo, aprirebbe una crisi politico-istituzionale persino peggiore del lungo shutdown (35 giorni) appena concluso. Sarebbe uno scontro tra potere legislativo e potere esecutivo senza precedenti. La Camera approverà oggi il bilancio, ma Nancy Pelosi ha annunciato possibili azioni legali contro Trump se il presidente proverà ad aggirare il Parlamento per costruire il muro.

Scritte in memoria di Desirée Mariottini

La tragedia Desirée - Le indagini stanno facendo luce sulla tragica fine di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni morta nella notte del 19 ottobre scorso in uno stabile fatiscente e semiabbandonato in via dei Lucani a Roma a non più di due chilometri dal Colosseo. Desirée morì di overdose e, quando stava già male, venne violentata da alcuni spacciatori. Altre persone presenti si disinteressarono della sua sorte e la lasciarono morire. Ieri è stata arrestata una ragazza 21enne del Botswana, Antonella Fauntleroy accusata di averle dato droghe e psicofarmaci nonostante fosse evidente la sua giovanissima età e nonostante che altri le avessero detto di non approfittarsi della ragazzina. Desirée frequentava lo stabile di via dei Lucani da un paio di settimane: andava, veniva, si "faceva" di ogni cosa e, forse, si vendeva per procurarsi le dosi. Tutti la conoscevano ma quando si è sentita male, nessuno ha chiamato il 118 e l'hanno lasciata morente nelle mani di alcuni uomini che l'hanno stuprata senza pietà. Sei persone, finora, sono state arrestate.

Matteo Salvini, scontro con M5S anche sulle autonomie

Autonomia delle Regioni - Dopo Tav e caso Diciotti, va in scena un terzo argomento di scontro tra Lega e M5S. Si tratta dell'autonomia regionale. Il governo ha raggiunto (in bozza) tre diverse intese con Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Le materie che saranno oggetto di autonomia regionale sono: sanità, scuola, lavoro, sicurezza, e perfino casse di risparmio. Salvini si è affrettato a far sapere che non sarà Nord contro Sud e non ci saranno cittadini di serie A (ricchi e meno tassati) al Nord e cittadini di serie B al Sud. La trattativa con le tre regioni che hanno chiesto più autonomia non è ancora chiusa, ma, una volta che lo fosse, si aprirebbe l'iter parlamentare previsto dall'art. 116 della Costituzione che prevede la maggioranza assoluta per attribuire ad altre regioni (oltre a quelle già previste dalla Costituzione stessa) "ulteriori forme di autonomia". La relativa legge, recita l'art. 116 della Carta fondamentale "è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata". Secondo la Lega l'accordo con le regioni interessate andrebbe approvato o respinto senza modifiche come se fosse un trattato internazionale. Secondo il M5S dovrebbe essere emendabile dal Parlamento.

Il gol di Cristiano Ronaldo in Frosinone-Juventus 0-2 all'andata

Serie A - Con Juvebntus-Frosinone, si apre questa sera (ore 20,30 Allianz stadium) la 24esima giornata di serie A. Sarà un'altra giornata "spezzatino" spalmata su quattro giorni e otto orari. Sabato alle 18 si gioca Cagliari-Parma e, alle 20,30, Atalanta-Milan. Domenica (12,30) c'è Spal Fiorentina. Alle 15: Udinese-Chievo, Genoa-Lazio e Empoli-Sassuolo. Alle 18 c'è Inter-Sampdoria, alle 20,30 Napoli-Torino. Si chiude lunedì alle 20,30 con Roma-Bologna. Tutti gli occhi sono puntati sullo scontro in casa Inter, con Maurito Icardi "degradato" e rimasto a casa per la trasferta di Europa League a Vienna. Giocherà il bomber nerazzurro con la Samp?. Intanto ecco le probabili formazioni di Juve-Frosinone (squadra fastidiosissima in trasferta) Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Bentancur; Dybala; Mandzukic, Ronaldo. Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Trotta. Arbitra il trentenne Antonio Giua.

Mondiali di sci - Prosegue a Are, in Svezia, una delle peggiori edizioni dei mondiali di sci che si ricordi. Praticamente, tutte le gare fin qui disputate (discese, superG, combinate maschili e femminili e gigante donne) son o state disturbate dalle pessime condizioni atmosferiche: vento, pioggia, condizioni di visibilità diverse nell'arco di poche decine di minuti. Insomma, non c'è quasi stata gara in cui gli atleti o le atlete non abbiano potuto legittimamente commentare: "Non si può sciare in queste condizioni". Ieri lo ha detto Federica Brignone, quinta nel gigante femminile. La sua prova è stata rovinata da una prima manche disputata in condizioni disastrose con fortissime raffiche di vento. Per fortuna, non si può dire nulla sui nomi dei vincitori. Ier ha vinto la fuoriclasse slovacca Petra Vilhova davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg e all'americana Mikaela Shiffrin. Oggi (14,15) tocca al gigante uomini. In gara 98 atleti di 55 nazioni. Favoriti: Kristoffersen (Norvegia), Pintturault , Fanara e Muffat-Jeandet (Francia), Hirscher (Austria, ma ha la febbre), Meillard (Svizzera), Olsson (Svezia). Quattro gli azzurri in gara: Luca De Aliprandini (pettorale 8), Manfred Moelgg (18), Riccardo Tonetti (21) e Simon Maurberger (35).

