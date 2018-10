La Manovra economica e gli altri eventi da non perdere di mercoledì 3 ottobre

La Manovra - Altro vertice di Governo a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Partecipano: il premier Conte, i vice Salvini, Di Maio e i ministri Tria (Economia) e Moavero (Esteri). Si affronterà il tema della discesa del debito. Di Maio ha promesso che nella manovra ci saranno "tutte le cose che gli italiani ci hanno chiesto. Faremo attenzione allo spread e cercheremo nuove coperture, ma non si arretra dal 2,4%". Sullo sfondo continua lo scontro con la Ue. Salvini attacca Junker ("Parlo solo con i sobri") ma sull'Italia c'è il rischio di una bocciatura della Manovra. Grande attenzione alla Borsa (ieri in lieve calo) e allo Spread (ieri salito a quota 301 punti base). In mattinata, seminario Confindustria sul tema: "Dove va l'economia....". Interverrà il ministro Tria. Si spera che almeno lui abbia la risposta.

Riace - Continuano le polemiche sull'arresto del sindaco di Riace Domenico Lucano che ha fatto dell'accoglienza ai migranti un modo per salvare la sua città, ma è scivolato su diversi illeciti. Lo difende Roberto Saviano: "Ha salvato tante vite. Così la solidarietà diventa un crimine". L'attore Beppe Fiorello: "Arrestateci tutti". Salvini esulta: "Cosa diranno adesso i buonisti?". Il procuratore di Locri , Luigi D'Alessio che lo ha fatto arrestare: "Sindaco antimafia? Se avesse dato fastidio alle cosche, certe cose non gliele avrebbero lasciate fare".

Olimpiadi - Continua lo scontro tra Milano-Cortina e Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. La sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, chiede che si voti sulle due candidature. Appendino oggi, al Viminale, incontra il ministro degli Interni Matteo Salvini sul tema del Villaggio Olimpico (Moi) dei Giochi del 2006 occupato da anni da famiglie di migranti e sgomberato alla fine d'agosto. Sarà l'occasione per parlare anche delle Olimpiadi 2026. Il governo ha fatto sapere che non scucirà una lira per sostenere le candidature italiane. Ormai sono... Giochi pericolosi.

Allarme maltempo - Temporali e forti piogge in tutto il Sud. In Calabria è allarme. I sindaci dei comuni di Catanzaro, Soverato e di diversi centri del Crotonese hanno deciso di chiudere le scuole e hanno invitato i cittadini a non uscire di casa. Brutto tempo anche in Sicilia e Puglia. L'estate, ormai, è un ricordo. Ricomincia la paura per un territorio che non regge quando è attaccato dalle "bombe d'acqua".

Sinodo - Alle 10, in piazza San Pietro, Papa Francesco presiede la Messa di apertura del Sinodo dei vescovi (3-28 ottobre) sul tema dei giovani. Vi partecipano 267 Padri (tra cardinali, vescovi e patriarchi), 23 esperti, 49 uditori tra cui 34 ragazzi. Per la prima volta sono presenti due vescovi cinesi. Amore, sessualità, lavoro, comunicazione nel mondo digitale, distanza tra Chiesa e mondo giovanile, sono alcuni dei temi. Recentemente Papa Francesco ha detto che il sesso, anche fuori dal matrimonio, fa parte dell'amore. I giovani gliene sono grati. Ma la Chiesa è pronta ad andare oltre i suoi limiti?

Champions - Dopo il 5-0 della Roma al Viktoria Plzen (tripletta di Dzecko) e il 3-0 della Juve allo Young Boys (tripletta di Dybala) tocca ad altre due squadre italiane a scendere in campo per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. Il Napoli (ore 21) ospita il Liverpool per un difficilissimo scontro al vertice del Gruppo C che comprende anche Stella Rossa e Psg. L'Inter, (dopo la vittoria casalinga con il Tottenham) va a giocarsela (ore 21) a Eindhoven con gli olandesi del Psv.

