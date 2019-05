Dazi Usa-Cina, caso Siri, mistero a Parigi e Champions League. Gli eventi da non perdere di martedì 7 maggio

Dazi Usa-Cina - Alla fine di una giornata terribile per le Borse di tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno confermato che i dazi imposti alla Cina aumenteranno a partire da venerdì alle 12.01 locali (le 6 in Italia). Lo ha annunciato il responsabile Usa al Commercio, Robert Lighthizer, confermando la minaccia di Donald Trump, secondo cui i dazi sarebbero cresciuti dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti Made in China. Lighthizer ha aggiunto che i colloqui con la Cina riprenderanno giovedì, ma che Pechino "rinnegherà" i precedenti impegni presi nei negoziati. Tutto si gioca, dunque, su quella parola "rinnegherà". In realtà, a quanto si è capito, durante il week end agli americani "è parso evidente" che i cinesi (attesi per domani negli Stati Uniti per la parte finale della trattativa sui dazi) stavano facendo "marcia indietro" sul testo e sul "linguaggio" dell'intesa. Questo è quanto ha detto il segretario di Stato al Tesoro Steven Mnuchin. Per questo Trump avrebbe rotto gli indugi annunciando l'aumento dei dazi. Domani, dunque, alla ripresa della trattativa, si capirà se ci sono ancora margini per un'intesa che tutto il mondo aspetta.

Di Maio a "In mezz'ora" sulla questione Siri

Caso Siri - Lega e M5S corrono apparentemente senza freni verso lo showdown sul caso Siri che avrà luogo nel Consiglio dei ministri convocato per domani. Entrambi mantengono le posizioni: per Salvini non si può cacciare dal governo un sottosegretario solo perché è indagato; per Di Maio non si tratta dell'innocenza di Siri (che, comunque, è presunta) ma del fatto che un sottosegretario non può stare in carica finché sul suo capo pende un'ipotesi accusatoria che porta alla mafia. In mezzo, il premier Conte che ha spiegato: "Io non faccio l'arbitro, ma il premier" e, in sostanza, sul punto ha dato ragione al M5S. Si arriverà dunque a un voto (il M5S ha la maggioranza in Cdm)? Entrambi dicono di no. Lo stesso Conte ha detto che "si troverà una soluzione". Quale? L'unica possibile è che lo stesso Siri accetti di togliere il disturbo. Ma molto dipenderà da parole e toni. Sullo sfondo, adesso, per Siri c'è un'altra inchiesta che riguarda un mutuo da 600 mila euro acceso presso una banca di San Marino per l'acquisto di una palazzina a Bresso. Siri ha fatto sapere che è tutto regolare e che partiranno querele. Ma la Procura di Milano indaga.

Mistero a Parigi - E' un caso di cui si parlerà molto oggi. Un funzionario di Palazzo Chigi è stato trovato morto a Parigi, nella notte tra domenica e lunedì, con una ferita al mento, a terra, vicino all'hotel di Montmatre in cui risiedeva. Lo riporta il sito del quotidiano francese le Point, spiegando che la vittima è stata identificata come Massimo I, 50 anni, e presumibilmente era un membro dei servizi di intelligence italiani. La procura di Parigi ha aperto un'indagine sulla causa della morte. Secondo quanto riporta il sito, Massimo era arrivato domenica stessa da Roma all'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle. La polizia ha trovato nella cassaforte della camera d'albergo una chiave di sicurezza crittografata, una busta contenente 85 biglietti da 20 euro, una chiave usb, un adattatore per scheda SD e una scheda SD. Fonti dell'Ambasciata italiana hanno parlato di "morte per cause naturali", ma i dubbi restano.

Seeds and Chips - E' in corso fino a giovedì alla Fiera di Rho (Milano), la quinta edizione di "Seeds and Chips" il summit internazionale dedicato all’innovazione nel settore alimentare ideato e sviluppato dall'imprenditore italiano Marco Gualtieri. L’intento è quello di mettere in scena un racconto a più voci dell’alimentazione, intesa come pilastro dello sviluppo sostenibile. Nel 2017, a Milano venne a parlare Barack Obama, in una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo la sua presidenza. Saranno quattro giorni di incontri, conferenze e workshop con ospiti di altissimo livello: dalla presidente di Food Tank Danielle Nierenberg, ai dirigenti della fondazione Rockefeller e della fondazione Bill & Melinda Gates, il vice direttore generale Clima e risorse naturali della Fao Maria Helena Semedo e molti altri. E il convegno milanese sarà la prima tappa del progetto "Goals on tour" che si propone di portare in giro per il mondo (sotto forma di container colorati) i 16 Sdgs, i famosi obiettivi di sviluppo sostenibile decisi nel settembre del 2015 dai leader di 150 Paesi. Quanto in questi obiettivi (che vanno dalla lotta alla povertà alla fine della fame nel mondo) sia coinvolta la questione del cibo, è di tutta evidenza.

Il gol su punizione di Leo Messi nell'andata Barcellona-Liverpool 3-0

Champions League - Siamo alle semifinali di ritorno della Champions League. Questa sera (Anfield Road ore 21.00) il Liverpool affronta il Barcellona per un'impresa quasi disperata. All'andata gli inglesi di Klopp (che non avrà Salah e Dembelé) hanno perso 3-0 con un Messi scatenato che ha segnato due volte. Il terzo l'ha messo Suarez. Il Liverpool non ha giocato male, ma gli spagnoli sono stati spaventosamente efficaci in zona gol. Ecco le probabili formazioni: Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Shaqiri, Sturridge, Mané. All. Jürgen Klopp. Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, A.Vidal; Messi, L.Suárez, Coutinho. All. Ernesto Valverde. Arbitra il turco Cuneyt Cakir. Domani sera, a Amsterda, l'Ajax affronta il Tottenham dopo aver vinto (1-0) all'andata. Le due vincenti sono attese il primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid per contendersi la grande "coppa con le orecchie".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata