Maltempo, il vento che uccide e il Pil del terzo trimestre. Gli eventi da non perdere di martedì 30 ottobre 2018

Italia nella bufera - Un vento assassino flagella l'Italia, un vento che butta giù gli alberi delle nostre città (radici troppo fragili e tronchi troppo grossi) e ieri ha ucciso sei persone. Così, oggi, in diverse regioni, sarà ancora allarme rosso e le scuole resteranno chiuse in Trentino, Veneto, Friuli (solo Udine),Liguria, Abruzzo, Toscana (Grosseto), Lombardia (Brescia), Lazio (Roma, Latina, Frosinone), Abruzzo, Campania (Napoli) e Sardegna. E' un maltempo strano: piove, sì, ma non da alluvione e il vento che usa gli alberi per uccidere, ci fa vedere tutta la debolezza e fragilità della nostra struttura civile.

Decreto sicurezza - Entra nel vivo al Senato il dibattito sul decreto sicurezza fortemente voluto da Salvini e dalla Lega che modifica le norme in materia di accoglienza dei profughi e abolisce il permesso di soggiorno umanitario. Un gruppo di senatori M5S (Paola Nugnes, Gregorio De Falco, Elena Fattori e Matteo Mantero) ha espresso disaccordo perché ci vede un forte restringimento dei diritti civili. Altri senatori M5S sarebbero contrari e, per la prima volta, il governo gialloverde (che al Senato ha 6 voti di maggioranza) è a rischio. Di qui l'appello di Di Maio alla compattezza. Nei prossimi giorni si capirà come andrà a finire.

Pil e manovra - L'Istat fornisce oggi i dati sul Pil del terzo trimestre. Il dato sarà importante anche per la manovra che prevede un Pil positivo (+1,2%) nel 2018 e ulteriori crescite (+1,5% e + 1,6%) nel 2020 e 2021. Le previsioni stilate l'anno scorso erano più ottimistiche (+1,5%). La crescita dell'1,2%, però, è considerata da molti insufficiente per reggere i costi della manovra (reddito di cittadinanza e pensioni in testa). Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronto un piano B in cui il rapporto deficit-Pil scenderebbe da 2,4% al 2,3%/2,2% o addirittura al 2,1% per essere accettato dalla Ue.

Giornata mondiale del risparmio - Si celebra oggi la giornata mondiale del risparmio, istituita su ispirazione di un economista italiano, Maffeo Pantaleoni che la propose a Milano nel 1924. Una volta, i banchieri andavano nelle scuole e spiegavano ai bambini l'importanza del risparmio. E devono aver fatto un buon lavoro se l'Italia è uno dei Paesi al mondo con più denaro da parte. Quest'anno (Milano UniCredit Tower) il tema è “Etica del risparmio e sviluppo", il che significa che esiste un problema di utilizzo del risparmio per il bene e lo sviluppo comune.

Alitalia - Arriverà domani l'offerta vincolante di Fs per l'acquisto di Alitalia. Ieri si è riunito il Cda delle Ferrovie per decidere modalità e valori. E' il primo passo di un processo complesso che, secondo il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, dovrebbe portare a una soluzione che vedrebbe coinvolti, oltre Fs, un partner estero (Delta, Lufthansa o Easyjet) e la Cassa Depositi e Prestiti (nonostante le resistenze del ministro dell'Economia Giovanni Tria). Ma sarà comunque un percorso accidentato.

Serie B - Si riunisce a Roma il Consiglio federale della Figc con il nuovo presidente Gabriele Gravina. Sul tavolo c'è il pasticciaccio della serie B con il campionato che è cominciato a 19 squadre e diverse società che chiedono il ripescaggio e il Tar che ha dato loro ragione decidendo che il campionato a 19 non ha senso. La serie B, invece, con il suo presidente Balata è determinata ad andare avanti con un campionato a 19. Alla fine la mediazione potrebbe essere con un solo ripescaggio (Entella?) e un campionato a venti squadre.

