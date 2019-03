Brexit salva, Juve in bilico, Tav verso il referendum, Boeing a terra, gli eventi da non perdere di martedì 12 marzo

Brexit - Forse Theresa May ce l'ha fatta. Con un viaggio in extremis a Strasburgo, ha ottenuto dall'Unione Europea garanzie "legalmente vincolanti" sulla questione del "backstop". In sostanza la Gran Bretagna non sarà costretta a restare indefinitamente nell'unione doganale europea anche in caso di un mancato accordo sui confini tra Irlanda (stato sovrano della Ue) e Irlanda del Nord (che fa parte dello United Kingdom). A questo punto, oggi, a Londra, la Camera dei Comuni potrebbe dare il via libera a un'intesa simile a quella bocciata il 15 gennaio scorso ma con dentro la fondamentale "rilettura" del backstop. "Il nostro accordo fornisce chiarimenti significativi e garanzie legali al backstop. Portiamo il ritiro del Regno Unito a una fine ordinata. Lo dobbiamo alla Storia" ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. Nel caso (improbabile) di bocciatura di questa intesa, Theresa May chiederebbe alla Camera altro tempo, ma il "no deal" sembra scongiurato.

Allegri incita Matuidi e Emre Chan, questa sera ci vorrà una Juve col coltello tra i denti

Champions League - Questa sera (ore 21) all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus si gioca tutto. Due anni fa fu la finale di Cardiff contro il Real con la sconfitta e la tragedia di piazza San Carlo, l'anno scorso fu l'arbitro dei quarti di finale di Madrid "con un bidone di spazzatura al posto del cuore" come lo definì Buffon. Quest'anno, siamo solo agli ottavi ma è già dentro o fuori e ci vuole l'"impresona" per ribaltare la forza, il cinismo e il "cholismo" dell'Atletico Madrid. E quindi, vai con l'Allegri "inventore", pronto a rivoluzionare la squadra per tirare fuori il meglio dai suoi. E allora, potrebbe essere difesa a 3 (mancherà Douglas Costa) e potrebbe anche esserci spazio per il ragazzo Kean che ha fatto fuori l'Udinese. Ecco le probabili formazioni: Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo. Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Savic, Arias; Saul, Rodrigo, Lemar, Koke; Griezmann, Morata. Arbitra l'olandese Bjorn Kuipers. A Manchester, il City ospita lo Shalke 04 partendo dal 2-3 dell'andata.

Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino

Tav - Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha annunciato che oggi formalizzerà la richiesta al Ministero degli Interni di poter tenere il referendum sulla Tav insieme alle elezioni europee e regionali del prossimo 26 maggio. E' la risposta dei "Sì Tav" al tentativo di Lega e M5S di rimandare ogni decisione sulla Tav a dopo le elezioni europee. Ieri, come è noto, la Telt (Tunnne Euralpin Lyon-Turin) la società che deve costruire la tratta italofrancese della Tav, ha fatto partire i bandi per opere sul tunnel di base per 2,3 miliardi di valore. Ma ci vorranno sei mesi perché i bandi si concretizzino e diventino vere e proprie gare operative. E' il tempo durante il quale Conte dpera di convincere Macron e Juncker a non farne niente e il tempo in cui la Lega spera che che Conte fallisca nella sua impresa. In ogni caso, un tempo sufficiente a portare il governo gialloverde oltre il traguardo delle elezioni europee.

Leonardo da Vinci - Viene presentata oggi alle Scuderie del Quirinale a Roma la mostra "Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza" che resterà aperta da domani al 30 giugno. Si tratta di una delle più importante iniziative nel programma per ricordare la scomparsa del grande scienziato e umanista avvenuta il 2 maggio del 1519 ad Amboise in Francia. Dalla formazione toscana, al soggiorno milanese, fino al tardo periodo romano, la mostra ripercorre l’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico. Le sezioni della mostra esploreranno i grandi temi affrontati da Leonardo sul versante del pensiero tecnico e umanistico: lo sviluppo di macchine per i grandi cantieri di costruzione, ma anche per sognare l'uomo in volo; l’utilizzo del disegno e della prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione, l’arte della guerra tra tradizione e innovazione.

I rottami del Boeing 737 Max 8 delle Ethiopian Airlines

Boeing a terra - Almeno 19 compagnie aeree di tutto il mondo hanno messo a terra i loro Boeing 737 Max 8: un totale di 114 aeromobili dei circa 350 in circolazione. E' il primo risultato del disastro del volo delle Ethiopian Airlines che ha causato 157 vittime poco dopo il decollo da Addis Abeba. Lo scorso ottobre, un aereo delle Lion Airlines era caduto in circostanze analoghe. Nella tragedia erano morte 189 persone. Le prime analisi hanno portato a ipotizzare che all'origine dei due disastri vi possano essere problemi di software che, in determinate situazioni possano diventare estremamente pericolosi. In Italia solo Airitaly usa il Boeing 737 Max 8 e ha fatto sapere che le sue macchine sono perfettamente in regola. L'Alitalia non ne ha nessuno. Le due compagnie americane che hanno questo tipo di aeromobile (Southwest Airlines e American Airlines) hanno deciso di continuare a usarlo almeno fino a maggiori chiarimenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata