Scontri nel governo, Alitalia, corso di esorcismo, giornata del colore, e serie A. Gli eventi da non perdere di lunedì 6 maggio 2019

Governo: liti senza crisi - Continuano gli scontri nel governo. E ormai sembra chiaro che si andrà avanti così fino alle elezioni europee del 26 maggio. I temi sul tavolo continuano ad aumentare. Sul caso Siri, il M5S insiste sulle dimissioni che, dopo la pressa di posizione di Conte, sarebbero "obbliogate", ma la Lega risponde picche. O il sottosegretario sceglie autonomamente di lasciare, o ci sarà uno showdown nel Consiglio dei Ministri (l'8 o il 9). Province: la Lega pensa di mantenerle, il M5S vuole affrettare la loro abolizione. Autonomia delle regioni del Nord, la Lega vuole correre, il M5S frena. Criminalità, il M5S critica Salvini che non farebbe abbastanza e lui mostra il dato dei reati in calo. Amministrazione di Roma, Salvini è sempre più critico nei confronti della Raggi. Il tutto senza contare la Tav e le divergenze sui migranti. Ma è chiaro che, ameno che una delle due parti, decida per un salto nel vuoto, la crisi non ci sarà.

Foto Roberto Monaldo / LaPresse 05-05-2019 Roma Politica Trasmissione tv "Mezz'Ora in Più" Nella foto Luigi Di Maio Photo Roberto Monaldo / LaPresse 05-05-2019 Rome (Italy) Tv program "Mezz'Ora in Più" In the pic Luigi Di Maio

Alitalia, giorni decisivi - Giorni e ore decisivi per Alitalia. Allo stato il nuovo assetto prevede l'intervento di Fs (30/40%), Delta e Ministero dell'Economia (15% ciascuno). Manca una quota importante e, entro il 15 giugno (data derivante dall'ultima proroga) va trovata. Altrimenti si finirebbe in mano alla Lufthansa che, però, vuole tagliare 5.000 posti di lavoro. L'ultima ipotesi è quella di Atlantia, la società del gruppo Benetton cui fa capo anche Autostrade per l'Italia (Aspi). Normalmente, Atlantia sarebbe la benvenuta, ma i rapporti col governo, dopo il crollo del Ponte Morandi, sono ai minimi termini. L'ad di Atlantia, Castellucci ha fatto sapere che la sua società chiederebbe solo relazioni normali. Ma i dossier sono molti e comprendono anche la Gronda di Genova e la revisione tariffaria. Di Maio e Toninelli hanno ripetuto più volte che si tratta di questioni diverse e che la faccenda della revoca della concessione in seguito al disastro del Ponte, non va mischiata con la vicenda Alitalia. Ma la situazione sembra comunque molto complicata. E c'è poco tempo.

Corso di esorcismo - Organizzato dall'Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum" in collaborazione col Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa di Bologna (Gris) si apre il XIV corso di Esorcismo aperto ovviamente anche agli esorcisti, ma anche a laici e a studiosi di tutto quello che riguarda la presenza del demonio nel mondo. Il problema, che secondo la Chiesa, esiste ed è sempre esistito, ha dunque bisogno di approfondimento teologico e scientifico. Il corso, spiega il presidente del Gri, fra Francoise Dermine si rivolge a un'ampia gamma di operatori: "professori di religione,psicologi e psichiatri, avvocati e addirittura degli appartenenti alle forze dell’ordine, perché affronteremo anche il tema, pericoloso, del satanismo". Insomma, Satana esiste, lavora nel mondo e la Chiesa vuole approfondire il tema nel modo più scientifico possibile. "La Chiesa - aggiunge Dermone - nel 1999 ha anche promulgato un rituale aggiornato per l’esorcismo e una seconda edizione nei primi anni 2000. La Chiesa insiste anche perché vengano nominati presto gli esorcisti nelle varie diocesi”.

Giornata mondiale del colore - "Colorare per aiutare gli altri bambini che hanno bisogno". E' lo slogan della giornata internazionale del Colore che si celebra oggi in tutto il mondo. Secondo gli psicologi e gli esperti dell'età evolutiva, l'attività di disegnare e colorare per rappresentare il mondo che ci circonda, fa bene allo sviluppo della mente dei bambini, li aiuta a concentrarsi e a rilassarsi e apre la mente a livelli più alti di apprendimento. La giornata si celebra dal 2008 e, ogni volta, si cerca di darle un contenuto sociale. Oggi, dunque, i bambini di tutto il mondo sono invitati a ritagliarsi un piccolo spazio per rappresentare attraverso il colore il mondo intorno ad essi e, attraverso il colore, dedicare un pensiero ai bambini meno fortunati di loro.

Atalanta, sempre più in corsa per l'Europa

Serie A - Con MIlan-Bologna (SanSiro, ore 20,30) si chiude la 35esima giornata del campionato di serie A. A tre giornate dalla fine, molte questioni sono ancora aperte. Con Juve scudettata e Napoli certo del secondo posto, si lotta ancora per l'Europa e per la retrocessione. Il Napoli (73) è sicuro di andare in Champions, l'Inter (63) è stata risucchiata nella battaglia per il terzo e quarto posto: l'Atalanta è a quota 62 e la Roma a 61 (dopo il rocambolesco pari col Genoa). Il Toro è a 57 e il Milan (vincendo) può salire a 59. Probabile che i posti di Champions vadano a due tra Inter, Atalanta, Roma e Milan (difficile) con qualche speranziella ancora per il Torino. In coda, retrocesse Chievo e Frosinone, quasi salve Parma (38) e Bologna (37), trema ancora (poco) il Genoa (36), ma la battaglia vera è tra Udinese (34) e Empoli (32).

