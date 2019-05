Sangue in Venezuela, Salvini va da Orban, giornata dei bloggers e Europa League. Gli eventi da non perdere di giovedì 2 maggio

Venezuela - Continuano gli scontri in piazza a Caracas tra i sostenitori di Juan Guaidò e i difensori del regime di Maduro. Il Primo Maggio, in Venezuela ci sono stati almeno un morto e decine di feriti, e c'è stata, per alcune ore, la sensazione che l'autoproclamatosi presidente Gaudiò potesse essere vicino alla vittoria nello scontro con il presidente in carica Maduro. Ma, dopo un lungo silenzio, Maduro ha ripreso a comunicare sostenendo di essere pienamente in sella, che le Forze Armate sono con lui e che l'avversario verrà sconfitto. E sullo sfondo della crisi venezuelana (con il dolore, la violenza e le sofferenze popolari che si porta dietro), Russia e Stati Uniti combattono una dura guerriglia mediatica e politica. Gli Usa, per bocca del segretario di Stato, Mike Pompeo hanno detto di non escludere un intervento armato in Venezuela. Da Mosca, il suo collega Sergey Lavrov lo ha invitato a non provarci: "Le interferenze statunitensi nelle questioni interne venezuelane sono una palese violazione del diritto internazionale" e creerebbero "una situazione gravida di pericolose conseguenze".

Salvini da Orban - Matteo Salvini vola oggi a Budapest per incontrare il premier ungherese Viktor Orban. Ci va come vice premier e ministro degli Interni, ma, soprattutto, come leader della Lega e di una possibile alleanza sovranista in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. Orban ha fatto sapere che si parlerà sia di temi istituzionali che politici e che lo porterà a Roeszke, al confine con la Serbia "per fargli vedere come difendiamo i nostri confini". Salvini, da Tivoli, ha risposto: "Domani incontrerò Orban per costruire 'Europa diversa' un'alleanza che controlli i confini e protegga la nostra cultura". Sul tavolo c'è anche il tema del rapporto con i popolari. Secondo i recenti sondaggi a livello continentale, infatti, i sovranisti dovrebbero raddoppiare i loro seggi ma non supererebbero la settantina (una trentina dei quali, leghisti italiani), numeri insufficienti per condizionare il Ppe e obbligarlo a prendere in considerazione un'alleanza a destra per il governo della Commissione Ue. Savini e Orban hanno meno di un mese per lavorarci.

Mattarella e Macron a Parigi durante una visita dello scorso novembre

Mattarella in Francia - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si reca in Francia per una due giorni con Emmanul Macron. Due i momenti ufficiali previsti: una visita a Notre Dame distrutta dall'incendio del 15 aprile e un incontro ad Amboise nella Loira dove il 2 maggio di 500 anni fa moriva Leonardo da Vinci. Due momenti di reciproca vicinanza tra Italia e Francia e di alto livello culturale: il disastro della cattedrale e il ricordo del genio di Vinci uniscono certamente Roma e Parigi. Nei mesi scorsi, però, i momenti di frizione sono stati tanti e piuttosto profondi: dalle accuse di Salvini sul tema dei migranti, alla questione Tav, alle tensioni sulla Libia e ai contatti di Di Maio con i gilet gialli, fino al problema degli ex terroristi italiani rifugiati in Francia. Matterella e Macron potrebbero cominciare a parlarne in attesa di una visita ufficiale di Stato in programma per i prossimi mesi.

Giornata mondiale dei bloggers - Si celebra oggi la giornata mondiale dei bloggers istituita nel 2010 per valorizzare e tutelare la libertà di espressione attraverso questa forma di comunicazione resa possibile da internet e diventata un mezzo straordinario per raccontare il mondo facendosi ascoltare da tante persone attraverso un computer (o altro device) collegato alla rete. Di "blog" si cominciò a parlare alla fine del secolo scorso, quando (nel 1997) l'americano Dave Winer mise a punto il primo sistema che permetteva di pubblicare i testi. Il primo blog era un elenco di link in materia di caccia scritto da un certo Jorn Barger. Col tempo, gli argomenti dei blog sono cresciuti d'importanza e di interesse. E, tra il 2010 e il 2011 furono i blogger di tutto il mondo a raccontare in diretta le rivolte e le passioni della "Primavera araba". La giornata mondiale è dedicata ai blogger che hanno perso la vita o la libertà per aver raccontato sulle loro pagine quello che i poteri non volevano si raccontasse. Come l’iraniano Omid Reza Mir Sayafi, morto in carcere dopo aver criticato l’Islam sulle pagine del suo blog o come Zakariya Rashid Hassan al-Ashiri in Barhain o Edinaldo Filgueira in Brasile e tanti altri in diversi paesi del mondo.

Gol di Pedro in Chelsea-Slavia Praga a Stamford Bridge

Europa League - Due squadre inglesi, una spagnola e una tedesca sono rimaste in gara per l'Europa League. Questa sera (ore 21) si affrontano nelle semifinali di andata per decidere chi giocherà la finale a Baku, in Azerbaigian, il 29 maggio. A Londra (stadio Emirates) si affrontano l'Arsenal di Emery che nei quarti ha eliminato il Napoli di Carletto Ancelotti (2-0 in case e 0-1 al San Paolo) e il Valencia di Marcelino Toral che ha fatto fuori il Villareal. Arbitra il francese Clement Turpin. A Francoforte, l'Eintracht di Adolf Hutter che, negli ottavi ha eliminato l'Inter e, nei quarti, è riuscita a ribaltare la sconfitta (4-2) dell'andata con il Benfica, affronta il Chelsea di Maurizio Sarri. Arbitra lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Teoricamente, le due inglesi sono favorite. Se si trovassero in finale sarebbe un trionfo per il calcio d'oltremanica che aveva quattro squadre nei quarti di Champions e due (Tottenham e Liverpool) in semifinale entrambe, però, sconfitte, nelle gare d'andata con Ajax e Barcellona.

