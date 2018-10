Roma da piangere, il buon cinema e tanta pasta. Gli eventi da non perdere di giovedì 25 ottobre

Occhio allo Spread - Comincia un altro giorno in cui dovremo tutti guardare allo spread: la differenza tra il Buono del Tesoro Poliennale (Btp) a 10 anni italiano e il Bund tedesco che ieri è arrivata a quota 322 e, se superasse quota 350 entrerebbe in un terreno considerato molto pericoloso per l'economia italiana. E così dovremo fare per altre tre settimane: il tempo che la Ue ha dato il governo italiano per rispondere alle sue osservazioni e cambiare la manovra. Salvini ha già risposto che non se ne parla nemmeno, Di Maio non ha quasi parlato ma sembra sulla stessa posizione. Più sfumata la posizione di Conte e più preoccupata quella di Tria che ha detto che l'Italia non può reggere ancora per molto questi livelli di spread perché le banche non ce la farebbero. Poi si è attirato le ire di M5S avendo osato rispondere all'attacco di Casalini. Gli appuntamenti dei ministri sembrano mostrare un innocente e proficuo tran tran, ma dappertutto le domande sono le stesse: la manovra? lo spread? la pace fiscale? Quanto reggerà l'Italia? E cosa accadrà se e quando la manovra verrà bocciata definitivamente?

Legittima difesa - Il Senato che dovrebbe licenziare rapidamente il testo definitivo. Due i princìpi fondamentali: "La difesa è sempre legittima" e "la proporzione tra difesa e offesa è sempre riconosciuta": In sintesi, continueranno a svolgersi i processi contro chi, usando un'arma legittimamente detenuta, si difende in casa propria o sui posti di lavoro da una intrusione, ma ci saranno meno paletti per chiedere l'archiviazione del fascicolo. Quanto all'eccesso colposo, viene temperato dal riconoscimento del fatto che una persona spaventata da un ladro che gli entra in casa, si trova in uno stato di "grave turbamento" e può capitare che ecceda nella legittima difesa.

Roma da piangere - Una ragazza di 16 anni muore in uno stabile abbandonato e fatiscente in via Licata a 4,1 km dal Colosseo. E' stata violentata dal branco a cui aveva forse offerto sesso in cambio di droga. Una scala mobile della metro di Repubblica (1,9 km dal Colosseo) crolla e travolge i tifosi del Cska al seguito della loro squadra per la partita di Champions con la Roma: solo 24 feriti, per fortuna. E solo uno grave. Nello stesso giorno viene fuori che i carabinieri di Tor Sapienza (6,8 km dal Colosseo) ma anche i loro alti dirigenti del Comando centrale dell'Arma, avevano truccato le carte dell'arresto e del pestaggio di Stefano Cucchi e nei loro sciagurati discorsi se ne auguravano la morte. La politica guarda, va a cercare i voti tra lacrime e umana sporcizia e non sa dirti se quella scala era rotta e cosa ci facevano lì quei tifosi e perché non è stato salvato Cucchi. E' una Roma da piangere.... o forse, non è neanche Roma ma, senza saperlo, siamo già all'inferno.

La Festa del Cinema - La Festa del Cinema celebra uno degli autori più amati e premiati del cinema italiano: alle 18 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, Giuseppe Tornatore sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico. Il regista siciliano premio Oscar per "Nuovo cinema paradiso" approfondirà con il pubblico la sua passione per il noir, fra cinema e letteratura. Alle 20, sempre in Sala Petrassi, si terrà l’anteprima del documentario in due parti, "Corleone, il potere e il sangue" e "Corleone, la caduta" di Mosco Levi Boucault sull'ascesa e la caduta di Salvatore Riina. Mentre in Sala Sinopoli alle 19.30 sarà proiettato "Monsters and Men" di Reinaldo Marcus Green sulle tensioni razziali negli Stati Uniti legati alle uccisioni di neri disarmati da parte della polizia. Due proiezioni che dimostrano l'importanza del docufilm nel cinema moderno.

La giornata della pasta - Anche la pasta, dono dell'Italia al mondo, ha la sua giornata planetaria. Il world Pasta day è stato istituito nel 1998 e celebra uno degli alimenti più sani e diffusi. Il clou della festa si celebra a Dubai, con iniziative di ogni genere organizzato dall'International Past Organization (IPO) I temi: "Pasta cibo globale", "La pasta fa bene alla salute", "La pasta unisce". Oggi, nel mondo, un piatto di pasta su quattro è di fabbricazione italiana e, se gli italiani ne mangiano 23 chili all'anno a testa (meno, probabilmente, di mezzo secolo fa) tutti gli altri hanno imparato a utilizzarla in modo sempre meno barbaro e più vicino alle origini e alle regole culinarie di questo alimento. Regole che sono, inevitabilmente, tutte italiane. E la pasta fa bene anche alla Terra, nel senso che, dal punto di vista produttivo (dal grano al prodotto finito), la sua filiera è tra le meno dannose per l'ambiente e quasi del tutto riciclabile.

Europa League - Lazio a Marsiglia contro l'Olympique (Gruppo H) e Milan a San Siro col Betis Siviglia (Gruppo F), continua la marcia delle squadre italiane in Europa League. Il Milan ha vinto due volte su due ed è in testa al suo gruppo. La Lazio ha perso male a Francoforte dopo la vittoria con l'Apollon di Nicosia e deve riprender il cammino in Francia. I rossoneri vengono da una dolorosa sconfitta nel derby con l'Inter e i biancocelesti hanno vinto domenica a Bologna. Per il Milan, non dovrebbero esserci grosse difficoltà, per la Lazio sarà battaglia in uno stadio abbastanza ostile. Complessivamente, mai come quest'anno, le coppe europee sembrano sorridere alle squadre italiane che anche in Champions sono tutte (Juve, Roma, Napoli e Inter) ampiamente in corsa per sbarcare negli ottavi.

