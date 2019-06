Giustizia, AreaDg: Crisi toghe la più drammatica della storia

di ddn/npf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Per le contingenze della vita, mai come in questo caso davvero inimmaginabili, il nostro Secondo Congresso si celebra nel pieno di una crisi che non esitiamo a definire la più drammatica della storia della magistratura italiana del dopoguerra". Così il segretario Cristina Ornano, aprendo il Secondo Congresso di AreaDG cui seguirà domenica 9 giugno l'Assemblea generale.

