Giornali e libri gratis su Telegram: sequestrati 17 canali

Complice anche il nome ammiccante, 'Edicola Luxuriosa', uno dei tanti canale Telegram che distribuiva gratis giornali e riviste, aveva fatto il pieno di iscritti. Ma ce n'erano altri meno evocativi, come 'Riviste Italiane', 'Riviste Oggi', 'Solo Riviste Mensili', 'Giornali e Riviste', 'Il Giornalaio Moderno', che puntualmente ogni mattina pubblicavano gratis le versioni Pdf delle principali testate italiane. Tanti anche i canali dov'era possibile scaricare le ultime uscite in libreria delle principali case editrici, ma anche classici e testi in lingua straniera. E tutto rigorosamente senza sborsare un euro.



Sono almeno 17 i canali Telegram di questo genere, almeno secondo l'ipotesi della Procura di Bari che ha disposto un sequestro preventivo di urgenza eseguito Nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza, per i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d'autore.



Inutile sottolineare che con il lockdown tutti questi canali, già molto conosciuti, avevano avuto un'impennata di iscrizioni. L'illecita diffusione di contenuti editoriali, ha prodotto danni stimati dalla Procura di Bari in 670 mila euro al giorno, pari a circa 250 milioni di euro all'anno.



L'indagine è partita da una denuncia della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) presentata lo scorso 10 aprile all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) che a sua volta aveva aveva richiesto l'intervento della magistratura. Difficile, però, stabilire chi si celi dietro i canali sequestrati. Telegram infatti ha sede legale a Dubai e protegge in maniera molto rigorosa i dati e la privacy degli utenti e, per questo, allo stato attuale non sono identificabili gli amministratori dei singoli canali.

I pm di Bari precisano anche che i rappresentanti legali di Telegram potrebbero essere stati finora inconsapevoli dei contenuti illeciti dei canali che divulgavano illecitamente giornali e libri, in violazione del diritto d'autore. A partire dal momento in cui è stato notificato il provvedimento, la società viene ritenuta consapevole dei reati che sono stati commessi tramite la propria piattaforma e dunque potrebbe, in futuro, essere chiamata a risponderne. "Le indagini - fa sapere la Procura di Bari - proseguono per ricostruire l'illecito giro di affari e individuare gli autori del reato nonché le responsabilità penali delle società coinvolte".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata