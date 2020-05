Giornale Radio del pomeriggio, 4 maggio

Dopo quasi un mese, dallo scorso 10 aprile, gli attualmente positivi al coronavirus in Italia scendono sotto la soglia dei centomila. I malati sono 99.980. Quasi un nuovo caso su due in Lombardia, dove la guardia resta alta. Lo ha reso noto la Protezione Civile nel bollettino quotidiano. I guariti raggiungono quota 82.879, per un aumento in 24 ore di 1.225 unità. I decessi nell'ultimo giorno sono stati 195, per un totale di 29.079. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, 1.479, 22 meno rispetto a ieri. Giuseppe Conte coinvolgerà più donne nella task force guidata da Vittorio Colao per la lotta al coronavirus. Lo ha spiegato lo stesso premier in una nota in cui scrive di aver "molto apprezzato le senatrici che hanno rivendicato un maggior protagonismo femminile nelle commissioni tecniche nate per supportare il governo nella difficile gestione della crisi". Conte ha quindi spiegato che chiamerà subito Colao per comunicargli la sua intenzione. Il governo studia un intervento per "escludere dalla Tassa per l'occupazione del suolo pubblico i maggiori spazi occupati per rispettare le misure di distanziamento sociale". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, annunciando le misure contenute nel nuovo decreto per l'emergenza coronavirus. "Ragioniamo anche su un credito d'imposta aggiuntivo per sostenere questo tipo d'investimenti in particolare da alberghi, ristoranti e bar", ha precisato Gualtieri. In arrivo contributi a fondo perduto. Il decreto potrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Il calcio. Slitta la ripresa dell’Inter di Antonio Conte. Diversamente da quanto annunciato, domani mattina il centro sportivo di Appiano Gentile non riaprirà. I nerazzurri dovranno prima sottoporsi a un esame clinico e a un tampone. Solo dopo il completamento delle visite mediche via libera agli allenamenti, forse già mercoledì. Previste sessioni con al massimo 5 giocatori per volta.