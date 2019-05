Germania, bus si ribalta: morta donna italiana, feriti i figli

di lrs

Milano, 20 mag. (LaPresse) - Cristina Pavanelli, 63 anni, trentina di Baselga del Bondone, è morta in un grave incidente in autobus accaduto ieri in Germania, sull'autostrada A9, nei pressi di Bad Dürrenberg. Lo segnala l'edizione online del quotidiano 'Trentino' La donna viaggiava su un pullman Flixbus, diretto da Berlino a Monaco, che è uscito di strada ribaltandosi. Pavanelli era in Germania per assistere alla finale di Champions League di pallavolo disputata a Berlino e stava tornando verso casa. Con lei il figlio e la figlia, rimasti anch'essi feriti, ma non in pericolo di vita.

