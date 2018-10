Roma, fuga di gas a Genzano: esplode un appartamento, due persone in codice rosso

Due persone in ospedale in codice rosso per un'esplosione nel loro appartamento, a Genzano di Roma, a seguito di una fuga di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo mezzanotte, in piazza Vittorio Buttaroni 17, per una deflagrazione all'interno dell'appartamento al primo piano di una palazzina di due piani fuori terra.

Sul posto due squadre dei vigili, un'Autoscala, un Carro Rilevamento Radiattivo Chimico, un Carro Crolli, i Cinofili, il Funzionario di Servizio e il Capo Turno Provinciale. I pompieri hanno fatto evacuare le famiglie dalle due palazzine coinvolte dallo scoppio. L'uso degli appartamenti delle due palazzine è stato interdetto e, a scopo cautelativo, le famiglie non sono rientrate nei loro alloggi.

