Genova, schianto tra scooter e polizia: muore 25enne

di ect

Milano, 13 ott. (LaPresse) - Un 25enne è morto in un incidente stradale poco dopo la mezzanotte in via Cornigliano a Genova. Il ragazzo era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con una volante della polizia di Stato. Secondo la ricostruzione della questura, al vaglio degli investigatori, i poliziotti si stavano recando sul luogo di un intervento a sirene e lampeggianti spiegati. La vettura del 113, arrivata al semaforo rosso all'incrocio di via Minghetti ha rallentato, accertandosi che dalla strada perpendicolare non venisse alcun veicolo ma, all'improvviso, all'altezza di via Doufour, si è schiantata con uno scooter. Il due ruote, stando ai primi rilievi, viaggiava ad alta velocità e ha impattato con la parte anteriore della volante. Sul posto è arrivata la polizia locale, che chiarirà la dinamica dell'incidente, e il 118. Il motociclista è deceduto prima dell'arrivo in ospedale. I due agenti sono illesi.

