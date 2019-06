Genova, saltano in aria le pile 10 e 11 del Ponte Morandi

Alle 9 e 37 l'esplosione, dopo sei secondi, tutto è finito, sparito. Sono crollate le due pile 10 e 11 rimaste del lato est del Ponte Morandi venuto giù in una mattina da tregenda, il 14 agosto dell'anno scorso causando 43 vittime. Sei secondi, quasi una tonnellata di esplosivo suddivisa in migliaia di microcariche azionate da 400 detonatori e materiali inerti per "contenere il crollo, alte reti per raccogliere la polvere ed evitare pericolosi inquinamenti. Evacuazione totale per oltre tremila persone nel raggio di trecento metri intorno alle due pile. Tutto è avvenuto regolarmente, salvo un ritardo (più che giustificabile) di una mezz'ora sulla tabella di marcia.

Tutto è stato segnalato da due suoni di sirena brevi, poi uno più lungo. E' caduta prima la pila undici (quella più a levante) che si è "accasciata" verso la pila dieci che, a sua volta, è andata giù in direzione della undici. Per quello che si è visto, dopo il suono, i primi boati e, per qualche secondo, non è accaduto nulla. Poi, dal viadotto sono salite come delle "fontane" di polvere poi tutto è scomparso verso il basso in una grande nuvola che, a poco a poco, ha cominciato a diradarsi. Intanto, i "cannoni" ad acqua hanno continuato a sparare liquido sul materiale crollato per cercare di fermare la polvere che, comunque, verrà registrata dalle centraline dell'Arpal i cui dati, in termini di qualità dell'aria in Valpolcevr, dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore . "Tutto va secondo programma. Aspettiamo il primo check alle 17 e il secondo alle 21. Sulla base del secondo check prenderemo decisioni sul rientro" dei circa 3400 residenti sfollati per garantire le operazioni in sicurezza", ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci. "Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato oggi. Hanno fatto tutti un grande lavoro. Un'operazione di questo tipo non ha uguali, mi hanno confermato gli esperti, e non è mai stata fatta in un centro abitato come Genova. Siamo contenti di questo successo", ha aggiunto Bucci.

Salvini-Di Maio - Tra gli "spettatori", oltre al primo cittadino e al governatore della Liguria, Giovanni Toti, i vicepremier Salvini e Di Maio che hanno assistito al crollo e, poi, andranno alla Fincantieri a vedere i primi pezzi del nuovo ponte. Intanto, sembrano in disaccordo sul ruolo eventuale di Atlantia (Gruppo Benetton e holding di Autostrade per l'Italia) nella vicenda di Alitalia. Per Di Maio "è un'azienda decotta" ed è "contaminata" proprio dal ruolo negativo nella vicenda del Ponte Morandi.

Ma Salvini non ne è convinto: "Stiamo parlando di una società che dà milioni di posti di lavoro, è quotata in Borsa e fattura decine di miliardi di euro. Prima di dare giudizi sommari quando ci sono di mezzo posti di lavoro io sono sempre attento". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a La Stampa: "Non faccio il giudice o l'avvocato. Un conto sono gli aspetti legali, i processi penali, civili e i risarcimenti danni: chi ha sbagliato per il ponte pagherà. Altro conto è dire che un'azienda è decotta o fallita mettendo a rischio posti di lavoro. Prima bisogna stare attenti", aggiunge Salvini facendo riferimento al commento dell'altro vicepremier, Luigi Di Maio, su Atlantia. Per quanto riguarda il legame con Alitalia, Salvini afferma: "Non collego il destino di Autostrade a quello di Alitalia o altre opere pubbliche: mi interessa che le autostrade siano ben gestite e costino meno possibile. Non ho pregiudizi. Leggevo che Di Battista sospetta amicizie con i Benetton e finanziamenti alla Lega: non ho mai conosciuto i Benetton nè mai siamo stati amici. Ma i processi non si fanno sul giornale".

