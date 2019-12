Genova, ordigno davanti a Poste nel 2016: arrestato anarchico

di scp

Torino, 17 dic. (LaPresse) - Questa mattina i carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Torino, su richiesta del gruppo antiterrorismo della procura, nei confronti di un anarchico ritenuto responsabile di aver collocato un ordigno esplosivo di fronte all'ufficio postale di Genova di via Gaetano Colombo l'8 giugno 2016. Il provvedimento scaturisce da una più ampia attività investigativa svolta dal Ros carabinieri nei confronti dei gruppi anarchici radicali. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta alle ore 11 in Procura a Torino.

