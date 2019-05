Genova, scontri tra antifascisti e polizia al comizio di Casapound: 5 feriti

Tensione a Genova, dove gli antifascisti hanno protestato contro il comizio di Casapound. La polizia ha lanciato lacrimogeni ed è intervenuta con i manganelli mentre i contestati, alcuni dei quali in piazza con il volto coperto da occhiali scuri e caschi, hanno tirato dei petardi. I manifestanti urlano: "Genova è solo antifascista. Ora e sempre Resistenza".

Almeno 5 persone sono rimaste ferite tra cui anche un cronista di La Repubblica, Stefano Origone, che, mentre stava seguendo il presidio all'inizio di via Serra, è stato caricato da un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa. "Sono andato a trovarlo in ospedale, gli ho chiesto scusa", ha dichiarato il questore di Genova, Vicenzo Giarambino. "La vicenda si è svolta in una fase confusa, mentre i poliziotti stavano arrestando una persona che aveva partecipato ai disordini. In quel frangente una ventina di manifestanti stavano scendendo dalla scalinata per liberare l'ostaggio. Me ne dispiaccio profondamente", ha aggiunto il questore.

