Genova, ex collaboratore di giustizia ucciso a colpi di arma da fuoco

Il cadavere del 60enne è stato trovato in un parcheggio multipiano a Chiavari. Non sono stati trovati segni di colluttazione nè tracce ematiche nella zona

Il cadavere di un uomo di 60 anni è stato trovato in un parcheggio multipiano a Chiavari, in provincia di Genova. Si tratta di Pino Orazio, un ex collaboratore di giustizia.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un omicidio e il 60enne sarebbe stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Sul posto è intervenuta la squadra mobile di Genova. Non sono stati trovati segni di colluttazione nè tracce ematiche nella zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata