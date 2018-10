Genova, gli sfollati in corteo: "Dateci strade, lavoro e salute". Toninelli: "Il decreto sarà migliorato, è scritto con il cuore"

Gli sfollati di Genova tornano a far sentire la loro rabbia. Hanno organizzato un corteo che attraversa la città: è la prima manifestazione della popolazione della Val Polcevera dopo il crollo del Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto. I residenti, 'I-solati' come si definiscono loro stessi sui cartelloni che espongono, si sono raduti in piazza De Ferrari dietro lo striscione "Oltre il ponte c'è" per chiedere l'apertura delle strade di sponda sotto ai resti del ponte Morandi, per salvaguardare i posti di lavoro e la qualità della vita di residenti e commercianti. Niente bandiere, né colori politici ma lo slogan 'Dateci le strade' intonato evocando un'azione del presidente della Liguria, Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci, neo commissario per la ricostruzione.

Arrivati a destinazione, è previsto un incontro con Toti e il ministro dell'Infrastrutture, Danilo Toninelli. Che sul decreto ha detto: "Sarà migliorato e invito a non contestare perché è scritto con il cuore e con la testa per Genova e consentirà al commissario Bucci di poter lavorare bene", ha detto in Prefettura dopo aver incontrato la commissaria europea Violeta Bulc.

In piazza anche Potere al popolo: "Sono qui le persone che in questa città ci vivono e ci lavorano, gli abitanti della Valpolcevera e del Ponente cittadino, che pagano sulla loro pelle il crollo del ponte Morandi, i disagi e le criticità che ne sono sussegguite. Criticità che sono esplose quel 14 agosto, ma che già esistevano, figlie di un modello di sviluppo tutto incentrato sul profitto per pochi, a discapito delle vita delle persone e della tutela dell'ambiente e dei territori - si legge in una nota - Noi siamo in piazza perché condividiamo le ragioni della mobilitazione: apertura di strade, difesa dei posti di lavoro, diritto alla salute".

