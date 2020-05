Genova, colpisce a martellate la moglie mentre dorme: arrestato

di mrc

Torino, 9 mag. (LaPresse) - Colpisce la moglie con un martello mentre dormiva durante la notte. Per questo motivo i poliziotti delle volanti dell'Upg e del commissariato Cornigliano (Genova) hanno arrestato per tentato omicidio il marito della vittima. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione di via Teglia dove era stata segnalata un'aggressione. All'interno dell'appartamento erano già presenti gli operatori del 118 che stavano prestando i primi soccorsi alla donna riversa nel letto con una profonda ferita alla fronte, ma ancora cosciente.

