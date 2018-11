Genova, class action spedizionieri contro Autostrade e Mit

di ect

Milano, 13 nov. (LaPresse) - Gli spedizionieri genovesi procederanno con una class action "in sede civile, penale e amministrativa" contro Autostrade per l'Italia e contro il ministero delle Infrastrutture per i danni subiti a seguito del crollo del ponte Morandi. E' quanto si apprende da Spediporto al termine dell'assemblea straordinaria, che ha approvato l'azione all'unamità.

