Genova, neonato muore dopo circoncisione in casa

Mamma e nonna in questura. Si indaga per omicidio preterintenzionale

Nuova tragedia legata alla circoncisione. Un bimbo di un mese è morto a Genova, nella zona di Quezzi, dopo aver subito un intervento di circoncisione praticato in casa.

Secondo quanto riporta il Secolo XIX, la mamma e la nonna del piccolo, di origine nigeriana, sono stati portate in questura per chiarimenti. Si indaga per omicidio preterintenzionale.

Pochi giorni fa, si era verificato un simile caso a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. In quell'occasione a morire era stato un bimbo ghanese di cinque mesi.

