Genova, Bucci: Stanotte inizia demolizione della pila 5 del ponte

di lrs

Milano, 6 apr. (LaPresse) - "Stanotte iniziamo a tagliare e demolire la pila 5. Il taglio della pila durerà 10-15 giorni ma in parallelo partiranno i tagli delle altre pile, quindi in una ventina di giorni tre pile dovrebbero essere smontate". Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, Marco Bucci, in conferenza stampa, in occasione della firma del decreto per l'approvazione del progetto esecutivo di primo livello di costruzione del viadotto del Polcevera. Sui metodi di demolizione delle pile, Bucci ha sottolineato: "Verso l'inizio di maggio si procederà o con esplosivo o con demolizione meccanica. Potremmo anche pensare di mandare tutti in albergo prima della esplosione e farli stare lì due o tre giorni in modo avere il tempo di ripulire il tutto".

