Genova, Bucci: Sfollati in casa giovedì 18 o venerdì 19 ottobre

Roma, 13 ott. (LaPresse) - "Giovedì o venerdì della prossima settimana, vale a dire il 18 o il 19 ottobre, ci saranno i primi ingressi, condizioni meteorologiche e monitoraggi permettendo. I criteri di ingresso saranno abbastanza flessibili". Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, spiegando in conferenza il piano per gli sfollati dalle case vicine al ponte Morandi.

