Genova, Bucci: Firmato decreto progetto esecutivo ponte, inizia fase 2

di lrs

Milano, 6 apr. (LaPresse) - Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, Marco Bucci, ha firmato il decreto per l'approvazione del progetto esecutivo di primo livello di costruzione del viadotto del Polcevera. "Oggi approviamo e firmiamo il decreto che autorizza il passaggio alla fase 2, ovverosia dal progetto definitivo al progetto esecutivo, quindi, vuol dire che abbiamo raccolto tutte le autorizzazioni necessarie per andare avanti e incominciare i lavori", ha detto Bucci in conferenza stampa accanto, tra gli altri, al viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi.

