Genova, Bucci chiede verifica condizioni viadotto Bisagno

di lrs

Milano, 5 dic. (LaPresse) - Con una lettera scritta ad Autostrade per l'Italia, al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e per conoscenza alla Procura, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha chiesto informazioni sullo stato generale del viadotto Bisagno, sull'A12 Genova-Livorno, e che cosa si pensa di fare per evitare la caduta di calcinacci. Stando a quanto si apprende, si tratta esclusivamente di una richiesta di verifica sulle condizioni del ponte.

