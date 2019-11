Genova, bimbi e adulti per nuovo viadotto: 3mila a Spazio Ponte per Festival Scienza

Durante il Festival della Scienza 2019 oltre 3mila persone hanno visitato Spazio Ponte, luogo interattivo dedicato alla costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera a Genova, dove sono stati organizzati 12 laboratori in 4 giorni. Il progetto, realizzato da PerGenova, consorzio costituito da Salini Impregilo e Fincantieri, è partner ufficiale della rassegna dedicata alla scienza nella città di Genova e vede numerose attività organizzate tra visite guidate e laboratori, rivolti a bambini e adulti. L'obiettivo degli incontri in Spazio Ponte è condividere e fare scoprire al pubblico in tempo reale i passaggi che porteranno alla realizzazione della nuova struttura ideata da Renzo Piano e progettata da Italferr. "Questo spazio per noi è importante perché apre una finestra sul ponte. I cittadini e i turisti possono, in prima persona, vedere attraverso telecamere e attraverso i dati quello che stiamo facendo in massima trasparenza", ha spiegato Simona Olcese, Ufficio Qualità PerGenova. Lo spazio, che rimarrà aperto anche dopo il festival, ha suscitato interesse in adulti e bambini: "Sicuramente la parte più formativa per i più piccoli è la simulazione al computer perché possono in prima persona costruire il loro ponte rendendosi conto delle varie difficoltà e delle varie fasi che si incontrano nella realizzazione della nuova struttura", ha raccontato Olcese.

Il cantiere del nuovo viadotto è attivo 24 ore su 24 sia a Ponente sia a Levante. "Se ne parla tanto, si legge tanto sui giornali ma in realtà è molto più chiaro vedere un plastico con dei numeri e delle cifre. Soprattutto - ha sottolineato una visitatrice - lo spazio multimediale ti dà l'idea sul luogo dove andrà a inserirsi il ponte e il contesto. Questi spazi ci vogliono e anzi devono essere pubblicizzati il più possibile".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata