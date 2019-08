Genova, Aspi: Relazione allontana da strallo causa crollo ponte

di lrs

Milano, 1 ago. (LaPresse) - "Per quanto riguarda la situazione dello strallo della pila 9 lato sud-est in corrispondenza della sella (reperto 132), la relazione dei periti riporta soltanto la classificazione degli stati di corrosione dei fili di acciaio componenti i trefoli, classificazione determinata in modo sommario e quindi utilizzabile soltanto ai soli fini descrittivi. Tale classificazione consente comunque di escludere che sia stato lo strallo la causa primaria del cedimento". Così Autostrade in una nota. "L'elaborato, infatti, evidenzia che i cavi primari non mostrano particolari segni di degrado e definisce 'duttili' le superfici di frattura della parte dello strallo collegata con l'Antenna, confermando quanto già sostenuto nelle analisi dei laboratori EMPA e dell'Università di Pisa", si legge ancora.

