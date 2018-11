Genova, arrestato pedofilo 40enne: 8mila file trovati dalla polizia

Aveva raccolto più di 8mila file dal contenuto pedopornografico. Si tratta di un operaio edile di 40 anni, arrestato dalla polizia postale a Genova dopo una lunga indagine. L'uomo, che aveva già subito in passato una condanna per tentata rapina e violenza sessuale ai danni di alcune donne, di cui una minorenne all'epoca dei fatti, era da tempo seguito dagli investigatori perché trovato in possesso di materiale informatico illegale. Nel corso della perquisizione sono stati trovati più di 8mila file pedopornografici molti dei quali meticolosamente catalogati in base all'età delle bambine, alcune anche molto piccole, o per la tipologia dei video spesso particolarmente crudi e violenti.

"A fronte della pericolosità sociale del 40enne e del pericolo di reiterazione del reato, il gip di Genova ha emesso nei suoi confronti il provvedimento cautelare", scrive la polizia in una nota. Il materiale informatico sequestrato è ancora al vaglio degli investigatori.

