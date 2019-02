Renzi, genitori a palazzo di giustizia per interrogatorio da gip

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono arrivati intorno alle 14:30 al palazzo di giustizia di Firenze per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Angela Fantechi dopo gli arresti domiciliari a cui sono ristretti dal 18 febbraio scorso nell'ambito di un'inchiesta della procura fiorentina sul fallimento di alcune cooperative collegate all'azienda della famiglia Renzi, la Eventi 6.

In mattinata, intorno alle 10, i genitori dell'ex premier, a bordo di un suv con i vetri oscurati, hanno lasciato l'abitazione di Rignano sull'Arno (Firenze) in cui stanno scontando i domiciliari e sono andati a Firenze per incontrare il loro legale, l'avvocato Federico Bagattini. Sempre oggi, davanti al gip Angela Fantechi, dovrebbe presentarsi l'altro indagato finito ai domiciliari, l'imprenditore ligure Mariano Massone.



