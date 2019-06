Gela, nove i feriti (molti gravi) per l'esplosione del camion-rosticceria

Sono nove le persone ancora in prognosi riservata, sparse tra gli ospedali dei maggiori centri siciliani, rimaste ferite nell'esplosione di una carretto per la rivendita di polli allo spiedo nel mercatino di via Madonna del Rosario a Gela. Il camion apparteneva a un ambulante di Grotte, C.CC di 45 anni che è rimasto seriamente ferito come la moglie T.P: di 40 anni, un loro impiegato, V.M. di 38 anni, di Racalmuto. Ma la più grave è una ragazza di 22 anni, M.M. di Gela che lavorava nella polleria ambulante e che ha ustioni molto gravi s oltre il 50% del corpo. Tra i feriti anche un ragazzo di 14 anni e una donna all'ottavo mese di gravidanza, sposata con un carabinieri. Si era avvicinata al banco per acquistare un pollo.

L'inchiesta dovrà stabilire dinamica e responsabilità. Per quello che hanno raccontato i testimoni, verso mezzogiorno, la bombola, sul camioncino Iveco 50 (adibito alla vendita di polli arrosto e patatine al forno) ha prima preso fuoco e, subito dopo, è esplosa. La scena è paragonabile a quella di un teatro di guerra e/o a quelle viste e fotografate in tutto il mondo dopo gravi attentati a mercati popolari in Iraq o in Siria.



