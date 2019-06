Gela, esplode una bombola al mercatino: sette feriti, due molto gravi

Sette persone sono rimaste ferite (due in modo molto grave) per l'esplosione di un furgone che si è verificata nel mercato rionale in via Madonna del Rosario a Gela (Caltanissetta). Lo segnalano i vigili del fuoco su Twitter. L'episodio sarebbe da ricondurre a una probabile fuga di gas da una bombola Gpl di un venditore ambulante che la usava per cuocere prodotti di rosticceria. Al momento sono in atto le operazioni di soccorso.

