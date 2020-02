Gdf: Scoperta maxi frode da 100 mln Iva: arresti e perquisizioni

di lrs

Milano, 3 feb. (LaPresse) - Dalle prime luci dell'alba, oltre 100 uomini della guardia di finanza stanno dando esecuzione a 13 misure cautelari personali e 22 perquisizioni su tutto il territorio nazionale supportati da unità cinofile e con l'aiuto di unità aeree. Lo fa sapere in una nota la procura di Pavia, in cui si specifica che l'operazione delle Gdf, chiamata 'Fuel Discount', "sradica una organizzazione criminale che attraverso un sistema di frodi carosello ha sottratto circa 100 milioni di Iva in poco più di due anni e ha riciclato in Italia e all'estero i proventi illecitamente accumulati". A capo dell'organizzazione persone ritenute vicine alla camorra e alla criminalità romana. Ulteriori dettagli saranno resi noti durante la conferenza stampa che si terrà oggi, alle 10.30, al Comando provinciale della guardia di finanza di Pavia alla presenza del procuratore e del procuratore aggiunto.

