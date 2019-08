Fucili, pistole e munizioni nascoste nei capannoni a Crotone: 3 arresti

Tre fucili a canne mozze, sette pistole, centinaia di munizioni. Sono alcune armi sequestrate dalla Guardia di Finanza durante la perquisizione di alcuni capannoni a Crotone. Durante l’operazione, gli agenti hanno rivenuto, tra le altre cose, 250 carte d’identità in bianco in un fusto di plastica nascosto sotto terra. Arrestati in flagranza di reato 3 crotonesi.