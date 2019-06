Frontex svela il "trucco" degli scafisti: lasciano i migranti a bordo di un barchino diretto a Lampedusa

Arriverà sabato mattina nel porto di Licata il peschereccio sequestrato in acque internazionali mentre trasportava 81 migranti. L'imbarcazione, dopo aver trainato un barchino in mare aperto, ha fatto trasbordare i passeggeri, poi diretti verso l'Italia, per poi fare rotta verso l'Africa. La situazione è stata monitorata dalla polizia di Stato anche grazie a un velivolo messo a disposizione da Frontex che ha filmato il passaggio. A bordo del peschereccio sono state trovate 7 persone, sei egiziani e un tunisino, tutte in stato di fermo per favoreggiamento dell'immigrazione.