Fridays for Future, manifestazione a Roma: "Dichiarare emergenza climatica"

Continuano a Roma le manifestazioni "Fridays for Future", nate sull'onda dell'impegno della giovane svedese Greta Thunberg. Oggi striscioni e cori in Campidoglio per chiedere che la sindaca della Capitale Raggi dichiari l'emergenza climatica.