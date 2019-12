Fridays for Future, Greta accolta a Torino come una star

Greta Thunberg è arrivata a Torino per partecipare al Fridays for Future che si è tenuto nel capoluogo piemontese. La giovane attivista svedese, recentemente nominata "Persona dell'anno" dal magazine americano "Time", è stata accolta come una vera e propria star dalla folla acclamante.