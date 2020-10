Francia: fermato un italiano di 52 anni sospettato di 160 stupri e aggressioni

Un italiano di 52 anni è stato fermato in Francia a Rumersheim, vicino Stasburgo. Il fermo è arrivato dopo l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Germania, perché il 52enne - che recentemente era fuggito dalla grmania per vivere in Alsazia - è sospettato di avere commesso 160 fra stupri e aggressioni sessuali su minorenni. Secondo la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), la Germania ha aperto a carico dell'uomo 122 inchieste.

