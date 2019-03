Ragazza messa alla gogna dopo il post di Salvini, l'autore della foto: "Uso indegno, pronto a fare causa al ministro"

La contestatrice protagonista dello scatto insultata sui social. Il fotografo non ci sta: "Sono furioso, se non rimuoverà l'immagine procederò per vie legali"

Matteo Salvini rischia una causa per aver postato una foto che ritrae una sua contestatrice durante la manifestazione 'People' di Milano. Dopo la condivisione del vicepremier, infatti, la ragazza è stata travolta da un'ondata di insulti e adesso l'autore dello scatto è pronto a ricorrere alle vie legali per "per l'uso indegno della mia immagine fatto dallo staff di comunicazione del ministro".

Che gentil signora pic.twitter.com/oDbKSP9VE0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 marzo 2019

"Sono l'autore della fotografia di Giulia, che vedete qui allegata - scrive Luca Cortese su Facebook -. Ho condiviso l'immagine sulla pagina dell'evento People-Prima le persone dopo la bellissima manifestazione di sabato 2 marzo. Sono furioso per l'uso indegno della mia immagine fatto dallo staff di comunicazione del ministro Salvini e per la gogna mediatica a cui è sottoposta Giulia in queste ore. Tutta la mia solidarietà per lei". Poi, postando anche lo screenshot della conversazione con il vicepremier, spiega: "Ho richiesto formalmente la rimozione del post al gestore delle pagine social del ministro. In assenza di risposte intendo procedere per vie legali".

"L'unica considerazione che posso fare, è che quelle 200.000 persone e più hanno lasciato un segno più profondo di quanto queste arroganti e piccole persone vogliano ammettere. La meschinità di questa reazione è una denuncia palese della loro debolezza. Giulia, mi dispiace. Continua a ridere: è la cosa che più li spaventa. Un grande abbraccio", conclude il fotografo.

