Forte terremoto in provincia dell'Aquila, gente in strada

Un sisma di magnitudo 4.4 è stato avvertito giovedì sera alle 18.35 nella provincia dell'Aquila. Lo rende noto l'lngv. L'epicentro a 5 km a sud est di Balsorano. Panico nella zona di Avezzano, dove molte persone sono scese in strada. La scossa avvertita anche a Roma e in molte zone del centro Italia. Al momento non vengono segnalati feriti o danni.

