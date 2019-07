Formigoni, giudici: Ha compreso i suoi sbagli, non può più collaborare

di bdr/vln

Milano, 22 lug. (LaPresse) - I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno deciso di concedere gli arresti domiciliari a Roberto Formigoni perché negli ultimi 5 mesi, da quando sta scontando la sua condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione a Bollate, l'ex governatore "ha riletto la sua vicenda comportamentale comprendendo gli sbagli, a partire dal suo rapporto con Pierangelo Daccò e dalle vacanze sugli yacht ai Carabi". Formigoni, per i giudici, ha anche ammesso di aver avuto "comportamenti superficiali": in carcere, poi, ha saputo tenere un "basso profilo" con gli altri detenuti che, in quanto ex politico, gli hanno fatto molte richieste. Se poi Formigoni volesse aggiungere ulteriori elementi alla vicenda processuale che lo vede protagonista, non potrebbe perché, per i giudici nel caso Maugeri-San Raffaele, "non c'è più spazio" per la collaborazione.

