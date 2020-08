Fontana: A lavoro per riapertura al pubblico di partite ed eventi sportivi

di scp

Milano, 27 ago. (LaPresse) - “Stiamo lavorando per consentire agli appassionati di assistere alle partite. Ci stiamo confrontando con il nostro Cts affinché avvenga con tutte le cautele del caso e nella massima sicurezza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a proposito di una parziale riapertura al pubblico degli eventi sportivi, intervenendo alla conferenza stampa, che si è svolta in piazza Città di Lombardia, di presentazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in programma domenica 6 settembre presso l'autodromo di Monza.

