Fonsai, Corte d'appello di Torino annulla le condanne: atti a Milano

In primo grado erano stati condannati per falso in bilancio e aggiotaggio Jonella Ligresti, il padre Salvatore, l'ex ad del gruppo e l'ex revisore

La Corte d'appello di Torino ha annullato le condanne pronunciate in primo grado nel 2016 sul caso Fonsai e ha disposto il trasferimento degli atti a Milano. Una scelta che ha annullato le condanne emesse dai giudici torinesi, che in primo grado avevano condannato per falso in bilancio e aggiotaggio Salvatore Ligresti, nel frattempo deceduto, la figlia Jonella che era stata condannata a 5 anni e 8 mesi, l'ex amministratore delegato Marchionni, condannato a 5 anni e 3 mesi, Riccardo Ottaviani, a cui erano stati inflitti in primo grado 2 anni e 6 mesi, oltre a i responsabili civili Unipol-Sai e Reconta Ernst&Young.

Nell'ottobre 2016, il Tribunale aveva già assolto l'ex vicepresidente Antonio Talarico e l'altro revisore dei conti, Ambrogio Virgilio. I giudici di secondo grado adesso hanno trasferito gli atti alla Procura di Milano e l'affaire Fonsai ripartirà dalle indagini preliminari. A sollevare la questione dell'incompetenza territoriale è stato il legale di Fonsai, l'avvocato Ermenegildo Costabile e la Corte d'Appello di Torino gli ha dato ragione.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata