Fondi Lega, gip: Barachetti potrebbe commettere ancora stessi reati

di bdr/mad

Milano, 13 nov. (LaPresse) - Per il gip Giulio Fanales "ricorre un concreto e attuale pericolo di commissione" da parte dell'imprenditore Francesco Barachetti "di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede". Per questa ragione da questa mattina l'imprenditore bergamasco vicino alla Lega è ai domiciliari. Deve rispondere di peculato e false fatturazioni nell'ambito dell'inchiesta milanese sulla Lombardia Film Commission.

