Foligno, bimbo nero umiliato dal maestro in classe: scoppia la polemica. Il sindaco: "Verifiche in corso, fatto gravissimo se confermato"

Bufera su un maestro di una scuola elementare di Foligno che davanti alla classe avrebbe umiliato un bimbo nero facendolo girare verso la finestra perché "troppo brutto" per essere guardato in faccia. L'insegnante si sarebbe giustificato parlando di un esperimento sociale, che, partendo da un comportamento razzista, facesse riflettere i ragazzini sul tema delle discriminazioni. Ma al momento c'è ancora incertezza su come siano andate veramente le cose. "Gli uffici scolastici stanno facendo tutte le verifiche del caso", dice a LaPresse il sindaco, Nando Mismetti, dopo il caso esploso a seguito di un post pubblicato su Facebook in cui si raccontava l'episodio. "Spero che non sia davvero come lo hanno raccontato perché sarebbe un fatto gravissimo. Questa notizia che dovrà essere verificata è un fulmine a ciel sereno per Foligno, la nostra città è accogliente e sono stati sempre fatti progetti per l'integrazione, anche progetti educativi con le scuole", aggiunge.

Sulla vicenda si è attivato il ministero dell'Istruzione, che ha chiesto una relazione all'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria. "Sul caso di Foligno ho immediatamente attivato l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria per effettuare le opportune verifiche. Saremmo di fronte ad un fatto gravissimo. Da condannare", fa sapere su Twitter il ministro Marco Bussetti.

Secondo il sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano "è necessario accertare l'accaduto prima di pensare a qualunque provvedimento". "È evidente - sottolinea - che se si accertasse un caso di discriminazione la sanzione sarebbe la massima possibile. La relazione educativa con bimbi così piccoli necessita di attenzione e sensibilità ed è nostra ferma intenzione verificare se in questo caso specifico sia mancato anche solo parzialmente uno di questi elementi".

Intanto, per vederci chiaro, Nicola Fratoianni, annuncia un'interrogazione parlamentare sul caso. "Stamattina - scrive su Facebook - ho appreso dalla stampa locale una notizia che se fosse vera sarebbe gravissima. Pare che in una scuola di Foligno, la città in cui vivo, un maestro appena entrato in classe abbia additato un bimbo nero e abbia chiesto alla classe se fosse brutto. Non contento, poi, lo avrebbe costretto a stare tutto il tempo rivolto verso la finestra, per non guardarlo. Avrebbe fatto la stessa cosa con la sorellina, che frequenta un'altra classe dello stesso istituto".

"Ho appena presentato un'interrogazione parlamentare al governo - prosegue il leader di Sinistra italiana - perché su una vicenda del genere è sempre bene vederci chiaro, fino in fondo. Voglio sapere innanzitutto se questa mostruosità è per davvero accaduta e in che modo. Io mi auguro di no, per il bene di tutti. Ma se fosse vero, l'insegnante andrebbe immediatamente sospeso. Un'ultima amara considerazione: fino a qualche tempo fa, una cosa del genere non sarebbe nemmeno stata immaginabile. Oggi è tutto sdoganato, è tutto possibile. C'è un clima tale per cui un maestro si sente in diritto in uno dei luoghi fondamentali dello Stato di esprimere razzismo e cattiveria nei confronti dei bambini. Di questo passo - conclude Fratoianni - non resterà più nulla della società italiana e della convivenza civile. Giù le mani dai bambini".

